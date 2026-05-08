Noche de gala con la Orquesta Sinfónica del Chaco junto a invitados internacionales en Casa de las Culturas

La Orquesta Sinfónica del Chaco presentará el sábado 16 de mayo, a las 21, en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90), un concierto especial que tendrá como obra central el célebre Concierto para Tuba y Orquesta del compositor británico Ralph Vaughan Williams, una pieza intensa, emotiva y poco habitual dentro del repertorio sinfónico.

La velada contará con la participación de invitados internacionales: el tubista venezolano Leonardo Mendoza Cárdenas y la artista paraguaya Raquel Matiuada, bajo la dirección de Martín Pedrozo.

La propuesta invita al público a vivir una experiencia musical única, donde la tuba toma un rol protagónico y despliega toda su potencia expresiva junto a la orquesta.

Las entradas tendrán un valor de bono contribución de $10.000 y $8.000 para estudiantes y jubilados.

Una noche imperdible para dejarse atravesar por la música en su máxima expresión.