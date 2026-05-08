El taller de percusión La Clave como Matriz tendrá su segundo encuentro en la Usina Cultural

Este sábado 9 de mayo, a las 10, en la Usina Cultural (Cervantes 1640), espacio dependiente del Instituto de Cultura, se llevará adelante el segundo encuentro del taller La Clave como Matriz. Esta propuesta se inscribe en el ciclo de capacitaciones denominado Notas al Pie, organizado desde el Departamento de Música dependiente de la Dirección de Lenguajes Artísticos del ICCh.

La iniciativa tiene por objetivo aportar a la formación constante y a la profesionalización de la actividad musical, y cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El taller está destinado a percusionistas, bateristas, músicos en general, docentes de música y estudiantes que quieran profundizar en la capa rítmica a partir de la clave de ritmos latinoamericanos y urbanos.

La capacitación se desarrolla de manera gratuita, y la coordinación está a cargo de los músicos Bruno González y Toni Romero. La tercera y última entrega de La Clave como Matriz se concretará el sábado 27 de junio.