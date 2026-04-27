Peche tras recorrer zonas inundadas: “Hay que asistir ahora y planificar obras para que no vuelva a pasar”

El ministro de Gobierno del Chaco, Carim Peche, realizó un balance de la situación tras las intensas lluvias que afectaron a gran parte de la provincia y remarcó la necesidad de combinar la asistencia inmediata con obras estructurales a futuro.

Luego de recorrer localidades del interior, el funcionario señaló que muchas familias “perdieron todo” a raíz de las inundaciones, y destacó el trabajo conjunto de las distintas áreas del Estado para llevar ayuda a las zonas más comprometidas.

Entre las localidades afectadas mencionó Pampa del Indio, Miraflores, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito y El Espinillo, además de zonas rurales de difícil acceso donde incluso debieron ingresar con embarcaciones.

“Primero hay que estar al lado de la gente, asistir con alimentos, agua, colchones y todo lo necesario. Después viene una etapa igual o más importante, que es la recuperación”, sostuvo.

Obras y prevención

Peche subrayó que, una vez superada la emergencia, será clave avanzar en obras de infraestructura hídrica para evitar situaciones similares en el futuro. En ese sentido, habló de la necesidad de implementar planes de drenaje, construcción de reservorios y sistemas de bombeo en localidades vulnerables.

“No se puede evitar una lluvia extrema, pero sí se puede evitar que el agua permanezca dentro de las viviendas”, explicó.

Además, indicó que organismos como la Administración Provincial del Agua y Vialidad trabajan en conjunto con los municipios para planificar estas intervenciones.

Diálogo con gremios y contexto económico

En otro tramo, el ministro confirmó que mantiene reuniones con distintos gremios y remarcó que el diálogo será la herramienta central para abordar las demandas, en un contexto económico complejo tanto a nivel provincial como nacional.

“El diálogo es el único camino para encontrar soluciones, siempre en un marco de respeto y entendiendo las posibilidades reales”, afirmó.

Críticas y aclaraciones

Finalmente, Peche cuestionó algunas versiones difundidas en redes sociales respecto a la falta de recursos, como un helicóptero sanitario, y aclaró que la provincia actualmente no cuenta con esa herramienta, tras haber sido vendida en gestiones anteriores.

“En momentos como estos hay que trabajar juntos y no generar confusión. La gente está sufriendo y necesita respuestas”, concluyó.