Emergencia por lluvias: Desarrollo Humano refuerza la asistencia en zonas afectadas del Chaco

El ministro de Desarrollo Humano del Chaco, Diego Gutiérrez, realizó un balance de la situación tras las intensas lluvias que afectaron a gran parte de la provincia y destacó el despliegue de asistencia a familias damnificadas.

El funcionario recorrió junto al gobernador distintas localidades, entre ellas Miraflores, Tres Isletas y Juan José Castelli, donde se registraron importantes daños, incluyendo viviendas derrumbadas y barrios severamente afectados.

También mencionó complicaciones en Pampa del Indio, Villa Río Bermejito y El Espinillo, en el marco de un fenómeno climático que impactó en todo el territorio provincial.

“Fue muy duro lo que vivimos. Hay familias que lo perdieron todo, y estamos verificando que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan”, expresó Gutiérrez, al tiempo que destacó el trabajo del equipo territorial en el relevamiento de daños.

Asistencia nacional y operativos en marcha

El ministro confirmó que ya comenzó a llegar ayuda desde el Gobierno nacional, incluyendo ropa de abrigo, elementos de primera necesidad y refuerzos para la asistencia social, los cuales están siendo distribuidos en las zonas afectadas.

Además, adelantó la implementación del “Operativo Impenetrable”, que abarcará localidades como Villa Río Bermejito y El Espinillo, con acciones integrales del Estado.

En materia de salud, se gestiona la llegada de un tren sanitario nacional que podría operar en distintas localidades del interior, reforzando la atención en un contexto donde las condiciones climáticas agravan la situación.

Impacto social y económico

Gutiérrez subrayó que, más allá de los casos críticos, la problemática se extiende a toda la provincia debido a la paralización de actividades laborales informales. “Hay muchas familias que viven del día a día y no pueden trabajar desde hace varios días, lo que incrementa la demanda de asistencia alimentaria”, explicó.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial articula con los municipios para reforzar la ayuda y acompañar a los sectores más vulnerables hasta que se normalice la situación.