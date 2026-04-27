El Ejecutivo chaqueño redefine su estructura con nuevos nombramientos

El Gobierno de Chaco continúa con ajustes en su estructura, con nuevas designaciones y traslados dentro del equipo que encabeza el gobernador Leandro Zdero, según decretos oficiales.

Por un lado, se oficializó la designación de Josefina María Ossola como subsecretaria de Modernización del Estado, área que depende de la Secretaría de Coordinación de Gabinete. La funcionaria asumirá el cargo a partir del lunes 27 de abril.

En paralelo, María Noel Ibarra dejó su puesto como subsecretaria de Trabajo, Capacitación y Empleo en el Ministerio de Gobierno y fue trasladada a la Subsecretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, también bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Cambios recientes en el equipo de gobierno

Estos movimientos se suman a la reconfiguración realizada el pasado 10 de abril, cuando el mandatario provincial avanzó con modificaciones en áreas estratégicas.

En ese contexto, Livio Gutiérrez dejó la Secretaría General de la Gobernación para integrarse al directorio del Nuevo Banco del Chaco.

Por su parte, Carim Peche asumió al frente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, en reemplazo de Julio Ferro, quien pasó a desempeñarse como secretario General de la Gobernación.

A su vez, Carolina Meiriño fue trasladada a la Secretaría de Coordinación de Gabinete, ocupando el lugar que había dejado Gutiérrez.

Con estas decisiones, el Ejecutivo provincial continúa reordenando su esquema de gestión, con foco en áreas como la modernización del Estado y la planificación de políticas públicas.