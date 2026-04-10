Patio de Infancias: la casa cecualera invita a conocer su amplia oferta de talleres

El Centro Cultural Alternativo del Instituto de Cultura del Chaco, invita a la comunidad a conocer y participar de sus diversas propuestas infantiles. Con el lema «Cecual, patio de Infancias», la casa cecualera despliega un universo de propuestas para explorar, jugar, crear y pensar con las infancias.

La oferta de este año destaca por su diversidad, integrando desde la ciencia hasta el ilusionismo.

Para mayor información sobre cualquiera de las propuestas se pueden consultar en sus redes sociales: @cecualeros en Instagram y Cecual Cultura del Encuentro en Facebook, o personalmente en su sede de Santa María de Oro 471.

Talleres

Abracadabra – Música y filosofía, un taller en el que las preguntas se transforman en canciones, jugando e imaginando en ronda. De 6 a 11 años. Miércoles de 18 a 20.

Laboratorio de Proyectos Ilustrados: Experimentación con técnicas de dibujo, animación y narración con eje en la creación grupal.

Yupii! – Juegos en el patio: Una apuesta al juego libre, el contacto con la tierra y el aire libre con propuestas lúdicas clásicas y novedosas. De 6 a 10 años. Jueves a las 18.30.

Caracol – Movimiento y juego: Pensado para los más pequeños, enfocado en la exploración corporal, los ritmos y las sensaciones. 4 a 5 años. Jueves de 17:30 a 18:30.

Magia! – Iniciación al ilusionismo: Un taller de asombro y creatividad para dar los primeros pasos en el arte de la magia. De 7 a 10 años. Martes a las 18.

Astronomía: Un viaje al universo para descubrir constelaciones y despertar la curiosidad sobre el cielo.