El Departamento de Música realizará el taller de percusión La Clave como Matriz

Este sábado 18 de abril, de 10 a 12, en la Usina Cultural (Cervantes 1640), espacio dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, se desarrollará el taller La Clave como Matriz. El mismo está destinado a percusionistas, bateristas, músicos en general, docentes de música y estudiantes que quieran profundizar en la capa rítmica a partir de la clave de ritmos latinoamericanos y urbanos.

La capacitación será gratuita, y la coordinación estará a cargo de los músicos Bruno González y Toni Romero. Para inscribirse, los interesados deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/EhahJgYqdxCko57o7. Y por dudas o consultas, se puede escribir al correo electrónico areamusicadelchaco@gmail.com.

La Clave como Matriz está planificado para ser desarrollado en tres entregas. Las fechas de los próximos encuentros serán el sábado 18 de abril, el sábado 9 de mayo, y el sábado 27 de junio.

Este taller de percusión se inscribe en el ciclo de capacitaciones denominado Notas al Pie, organizado desde el Departamento de Música dependiente de la Dirección de Lenguajes Artísticos del ICCh. El mismo tiene por objetivo aportar a la formación constante y a la profesionalización de la actividad musical, y cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).