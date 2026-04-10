Los Tipitos vuelven al Guido Miranda con un show imperdible

El viernes 8 de mayo a las 21.30 la emblemática banda Los Tipitos se presentará en el escenario del Guido Miranda (Colón 164) dependiente del Instituto de Cultura para hacer un recorrido por los clásicos que los consagraron como referentes del rock nacional.

Durante el show irán interpretando himnos que marcaron a varias generaciones como «Campanas en la noche», «Brujería», «Silencio» y «Ojos tremendos». Además, presentarán en vivo las canciones de su más último trabajo discográfico, «Días por venir», un álbum en el que la banda continúa explorando nuevos matices sonoros sin perder su esencia melódica y emotiva.

Con más de 25 años de trayectoria, Los Tipitos se consolidaron como una de las bandas más queridas y populares del país, conquistando escenarios de toda Argentina y forjando una conexión única con su público a través de sus letras y melodías inolvidables.

Las entradas tienen un valor de $35.000, $40000 y $45000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados de 17 a 21 horas y en GRADATICKETS.COM