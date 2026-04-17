Chaco se proyecta en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Desde el 23 de abril al 11 de mayo se llevará a cabo la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y, una vez más, Chaco contará con un stand institucional con diversas propuestas culturales e invitados especiales.

El Instituto de Cultura del Chaco impulsa esta participación con el objetivo de proyectar la producción literaria y artística de la provincia en uno de los escenarios culturales más importantes del país. En este marco, y tal como ocurrió en ediciones anteriores, se realizó una convocatoria abierta a escritores, artistas y editores para integrar la comitiva oficial.

“La convocatoria se desarrolla a través de un proceso público, abierto y transparente, con criterios claros que buscan asegurar una selección equitativa, federal y basada en la trayectoria y la calidad de las propuestas”, afirmó el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla.

Asimismo, destacó: “Seguiremos acompañando a los hacedores culturales en cada localidad, promoviendo acciones que fortalezcan el entramado cultural y generen más oportunidades de desarrollo”.

La delegación estará conformada por artistas y referentes de la cultura chaqueña, quienes presentarán sus producciones y contribuirán a posicionar a la provincia en el ámbito nacional. El stand, ubicado en el Pabellón Ocre, contará con exposición, venta y presentaciones de libros, propuestas de la Biblioteca La Andariega, la participación del Coro Chelaalapí y degustaciones de productos gastronómicos tradicionales.

En la edición 49°, FILBA contó con más de 1 millón de asistentes en 19 días. “Se trata de una importante oportunidad para la cultura y, más precisamente, para la literatura chaqueña. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con políticas culturales que reflejen la riqueza cultural del Chaco”.

Día del Chaco

El 30 de abril, a las 20:30, en la sala Horacio González, se realizará la actividad central “Chaco, en el territorio de la imaginación”, una propuesta dirigida por Luisella Manzone.

“La cultura es una política pública central orientada a garantizar el acceso, la participación y la representación de artistas de toda la provincia. La participación en la Feria del Libro es una oportunidad estratégica para fortalecer nuestra identidad y visibilizar la diversidad de nuestro territorio”, expresó Zorrilla.

El Día del Chaco se presenta como un espacio de encuentro y experiencia compartida, donde la palabra, el territorio y las expresiones culturales dialogan para dar cuenta de una identidad viva, diversa y en permanente construcción.

Integración regional

El stand chaqueño también promoverá la integración regional mediante la articulación con otras provincias. En esta edición, se contará con la participación de Misiones, que presentará propuestas vinculadas a su producción artística y cultural.

“Estar presentes con un espacio institucional es una manera de acompañar a los hacedores culturales y de visibilizar el compromiso del Estado chaqueño con la cultura popular y la identidad de toda la región”, concluyó Zorrilla.

Programación

La FILBA se realizará en La Rural, en el Predio Ferial de Buenos Aires.

Abrirá sus puertas de 14 a 22, de lunes a viernes; y de 13 a 22 durante los sábados, domingos y feriados.

23 DE ABRIL

18:00 | Pabellón Blanco | Acto de inauguración oficial

20:30 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Presentación colección “Arquitectura, Arte, Urbanismo y Paisaje en la Provincia del Chaco. Ferrocarril y Patrimonio Arquitectónico en Resistencia y Barranqueras”. Por Arq. Marcela Bernadi

26 DE ABRIL

18:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Presentación Anuario 2025 Proyectos Expositivos MUBA y 3° Premio Nacional de Artes Visuales CHACO.

19:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Degustación de producto regional “Mamon del Norte”

20:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Acto en honor a Aledo Luis Meloni.

28 DE ABRIL

19:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Libro «El arte secreto de seguir» presenta co-autora: Ro Babikow

21:00 | Casa de las Culturas, Resistencia | Salida de la delegación oficial.

29 DE ABRIL

18:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | “Fogón Poético”. Actividad con delegación oficial de autores chaqueños.

20:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Coro Chelaalapí.

30 DE ABRIL

20:30 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Día del Chaco: “Chaco, en el territorios de la imaginación”

1 DE MAYO

19:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Presentación y degustación “Té chaqueño”

20:30 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Presentación libro “Laberinto de espejos”, de Olga Salom.

2 DE MAYO

20:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | «Conversaciones del alma y el amor», presenta Marcelo Nieto junto a Charo Bogarin.

3 DE MAYO

18:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Presentación “Los Cuentos del Capitán Teuco”, por los artistas Seba Ibarra y Lorena Fernández.

5 DE MAYO

19:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Degustación de producto regional “Mamon del Norte”

6 DE MAYO

19:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Biblioteca “La Andariega”.

9 DE MAYO

19:00 | Stand institucional – Pabellón Ocre | Presentación Nodo Chaco – Red argentina de reservas naturales privadas y degustación de productos regionales.

10 DE MAYO

17:00 | Biblioteca “La Andariega”.