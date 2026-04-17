Se realizará el Segundo Festival Musical Homenaje a Mili en la Usina Cultural

Este sábado 18 de abril, a partir de las 17.30, en la Usina Cultural (Cervantes 1640), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, se realizará el Segundo Festival Musical Homenaje a Mili. Se trata de un evento organizado por familiares y amigos de Milagros Belén Machuca, en conmemoración de la joven fallecida en un siniestro vial el año pasado y en pos del pedido de justicia en esta causa.

Durante la tarde, se presentarán los siguientes artistas: Libélulas, Barby Iribas, Duo Acuarela, Abel Cuenca, María Victoria Delgado, Fabián Machuca y la combinación, Roy Barrios y la grupera, Dimas Sotelo, y La Nueva Generación. Como presentadora estará Ceci Host. La entrada será gratuita.

“El homenaje musical surge luego de sufrir como familia la triste pérdida de Milagros, el 12 de marzo de 2025. Mili era cantante y compositora y queremos rendirle homenaje por medio de este festival con artistas del medio local. El caso sigue sin esclarecerse y seguimos reclamando justicia”, expresaron desde la organización.

Cabe mencionar que recientemente la causa fue elevada a juicio oral, aunque hasta el momento no se fijó fecha para el inicio del proceso. Con esta decisión judicial, el expediente ingresó en la etapa en la que se debatirán las responsabilidades penales por la muerte de la joven.