Hoy viernes comienza “Ribera Cultural: Orillas del Arte” en Puerto Vilelas

Este viernes 10 de abril, de 17 a 19 horas, en el Paraje Tres Bocas de Puerto Vilelas, dará inicio la propuesta cultural “Ribera Cultural: Orillas del Arte”. Se trata de una iniciativa del Instituto de Cultura del Chaco en conjunto con el Municipio de Vilelas.

La propuesta es libre y gratuita y busca fortalecer el acceso a bienes culturales en comunidades ribereñas y zonas rurales. El proyecto nació con el objetivo de acercar diversas expresiones artísticas como el teatro, los títeres y la literatura a territorios donde el acceso a estas disciplinas es limitado, promoviendo la participación comunitaria y el encuentro a través del arte.

En esta primera jornada participarán los Departamentos de Teatro, con talleres de construcción de Títeres, a cargo de Mónica Romero, y el Departamento de Letras, con una jornada de lectura a cargo de Agustín Estigarribia; además habrá talleres de tejido a cargo de Norma López, pertenecientes al Centro Cultural Marechal, generando un espacio de intercambio de saberes, creatividad y producción colectiva.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Puerto Vilelas en articulación con los diferentes departamentos artísticos del Instituto de Cultura del Chaco, reafirmando el compromiso con la descentralización cultural y el fortalecimiento de las identidades locales.

Se invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta pensada para disfrutar en familia y compartir una tarde de arte a orillas del río.