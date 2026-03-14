Paso histórico: avanzan obras que permitirán llevar agua potable a Napenay

La empresa estatal Sameep avanza con trabajos en la zona norte de Napenay con el objetivo de ampliar el servicio de agua potable y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

Las tareas son ejecutadas por personal de la División Emergencia de la Gerencia de Servicios y se realizan aprovechando la infraestructura del Segundo Acueducto del Interior, que permite llevar adelante las intervenciones necesarias para extender la red.

Los trabajos se desarrollan de manera coordinada entre operarios de la empresa estatal y personal municipal, quienes realizan distintas tareas técnicas para que el sistema pueda ponerse en funcionamiento y comenzar a brindar el servicio a la comunidad.

La llegada del agua potable representa un hecho significativo para la localidad, que luego de 104 años de vida institucional podrá contar con este servicio esencial. Este avance permitirá mejorar las condiciones sanitarias, fortalecer el bienestar de los vecinos y elevar la calidad de vida de las familias.

En ese contexto, el presidente de la empresa, Nicolás Diez, destacó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y el compromiso de la actual gestión para concretar obras largamente esperadas en el interior provincial.

“Esta es una obra que la gente esperó durante mucho tiempo y para nosotros ejecutarla significa darle a los chaqueños lo que se merecen: acceso al agua potable. El agua es progreso, crecimiento y un elemento fundamental para el desarrollo de las economías regionales”, expresó Diez.

También remarcó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos. “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada. De eso se trata la gestión actual de gobierno: trabajar para que los chaqueños tengan agua potable en el menor tiempo posible”, afirmó.

Desde el ámbito educativo, la directora de la Escuela EGB N° 217 Genaro Berón de Astrada, Nancy Agudo, manifestó su emoción por la llegada del servicio al establecimiento. “La verdad que fue una grata noticia cuando Sameep vino a decirnos que el agua potable iba a llegar a nuestra escuela. Será una fecha muy importante: el gran día que vamos a tener agua”, señaló.

Además, destacó el impacto que tendrá en la comunidad educativa. “Para los niños será una inmensa alegría y esto va a cambiar muchas cosas en nuestra escuela. Para nosotros el agua es como oro”, agregó.

Por su parte, el intendente de la localidad, Javier Ayala, subrayó la relevancia de la obra para la comunidad. “Estamos felices por la ejecución de esta infraestructura fundamental que permitirá mejorar el acceso al agua potable. Esta obra marca un antes y un después en la calidad de vida de los vecinos”, afirmó.

El jefe comunal remarcó además que se trata de una inversión clave en infraestructura que permitirá optimizar la distribución del agua y dar respuesta a una demanda histórica de la población.