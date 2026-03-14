Chaco For Ever cayó 3-2 ante Deportivo Morón por la quinta fecha

Chaco For Ever perdió 3 a 2 frente a Deportivo Morón este sábado por la quinta fecha de la Primera Nacional, en un partido intenso que tuvo cinco goles y varios cambios de dominio a lo largo del juego.

El conjunto chaqueño comenzó mejor y se puso en ventaja a los 16 minutos del primer tiempo con un gol de Germán Pacheco. Sin embargo, la reacción del equipo local no tardó en llegar. Apenas tres minutos después, Franco Toloza marcó el empate para Morón y, sobre el cierre de la primera etapa, volvió a aparecer para poner el 2-1 parcial.

En el inicio del complemento, Deportivo Morón amplió la diferencia. A los 10 minutos del segundo tiempo, Joaquín Livera anotó el tercer gol del equipo dirigido por Walter Otta, que parecía encaminar el partido.

For Ever, conducido por Ricardo Pancaldo, intentó reaccionar y logró descontar a los 21 minutos del segundo tiempo con un tanto de Leonardo Marinucci, quien había ingresado desde el banco. A pesar de la presión en el tramo final, el conjunto chaqueño no pudo alcanzar el empate.

En cuanto a las estadísticas, el encuentro fue parejo: ambos equipos terminaron con un 50% de posesión de la pelota. Deportivo Morón registró tres remates al arco, mientras que Chaco For Ever tuvo dos. El partido también dejó una sola amonestación, para Gabriel Ramírez en el conjunto visitante.

Con este resultado, Deportivo Morón se ubica en el segundo puesto de la Zona A, mientras que Chaco For Ever quedó en la 17ª posición de la tabla.

En la próxima fecha, Morón enfrentará a Acassuso el 21 de marzo, mientras que el equipo chaqueño tendrá como rival a Godoy Cruz ese mismo día.