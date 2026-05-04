Panzardi tomó distancia de la conducción del PJ, defendió su gestión y reclamó internas más democráticas

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, volvió a marcar diferencias con la conducción del Partido Justicialista chaqueño, aunque descartó cualquier alejamiento del espacio y reafirmó su pertenencia al peronismo. En una entrevista radial, la jefa comunal planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor democratización interna y cuestionó la falta de ámbitos de debate político dentro del partido.

“De ninguna manera estoy fuera del partido. Soy justicialista y tengo una excelente relación con la mayoría de los compañeros y compañeras”, sostuvo, al ser consultada por su ausencia en el último congreso partidario realizado en San Bernardo. Según explicó, su postura responde a una crítica sostenida hacia los mecanismos de conducción, a los que consideró insuficientemente representativos.

En ese sentido, Panzardi insistió en la necesidad de garantizar reglas claras y competitivas para la definición de candidaturas. “Vengo reclamando desde el año pasado la democratización de la oferta electoral”, afirmó, y advirtió que la eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sumada a la falta de implementación de otros sistemas como la boleta única de papel, podría profundizar las dificultades para una participación equitativa dentro del espacio.

Además, cuestionó la ausencia de una mesa de acción política que articule a los distintos sectores del justicialismo chaqueño. “Hace falta un ámbito real de discusión que dé respuestas a una sociedad que está demandando nuevas propuestas”, señaló, en un contexto donde el peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración tanto a nivel provincial como nacional.

Más allá de las definiciones partidarias, la intendenta remarcó que su principal enfoque está puesto en la gestión municipal. En ese plano, destacó el orden financiero de la comuna, con el pago de salarios al día, un incremento del 15% para los trabajadores y la previsión del pago del medio aguinaldo en los primeros días de junio.

Asimismo, enumeró una serie de obras y políticas públicas que se encuentran en ejecución, entre ellas la ampliación del edificio municipal, mejoras en el cementerio local, refacciones en el acceso a la ciudad y la construcción de soluciones habitacionales con recursos propios. También subrayó el acompañamiento al sistema educativo, con programas que incluyen viajes de egresados, como el recientemente confirmado para estudiantes de quinto año a Bariloche.

Panzardi hizo especial hincapié en la importancia de sostener una relación institucional con el gobierno provincial, a la que calificó como “muy buena”, incluso en un contexto de diferencias políticas. En ese marco, mencionó gestiones recientes que permitieron respuestas concretas para la comunidad, como la provisión de equipamiento médico necesario para el hospital local.

En el plano político, la intendenta recordó su desempeño electoral como candidata a diputada nacional, donde aseguró haber obtenido cerca de 18.000 votos sin estructura partidaria, lo que atribuyó a una trayectoria basada en la gestión y el contacto directo con la ciudadanía.

“Voy a estar donde se priorice el bien común, no en proyectos personales, pero tampoco avalando procesos que considere antidemocráticos”, concluyó, dejando abierta su proyección política en un escenario donde el peronismo chaqueño continúa redefiniendo liderazgos, estrategias y formas de organización interna.