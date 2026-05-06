Emerenciano Sena presentó un Habeas Corpus y denuncia mala alimentación

El dirigente social, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, recurrió a la Justicia para denunciar presuntas irregularidades en su lugar de detención.

Emerenciano Sena presentó un habeas corpus ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, dirigido a la jueza Dolly Fernández, en el que expone presuntas vulneraciones a sus derechos dentro del Complejo Penitenciario I. En el escrito, fechado el 5 de mayo de 2026, el interno denunció deficiencias en la alimentación y señaló que no se le garantiza el acceso a la educación intramuros ni a actividades laborales, derechos contemplados en la Ley 24.660.

En su presentación, realizada en el marco de la Ley 23.098, sostuvo que efectuó reiterados pedidos formales sin obtener respuesta por parte de las autoridades penitenciarias. Además, indicó que estas situaciones se mantienen desde su ingreso a la unidad el 19 de enero de 2024 y solicitó una audiencia para exponer su reclamo, cuya resolución ahora deberá ser analizada por la Justicia.

Fuente NG Federal