El servicio meteorológico anuncia una ola polar para Chaco y Corrientes

El Servicio Meteorológico anticipa lluvias intensas, ráfagas y posible granizo, seguidos de un brusco descenso de temperatura hacia el fin de semana.

El Servicio Meteorológico informó que en los próximos días se desarrollará un sistema de baja presión frente a las costas del norte patagónico y el sur de Buenos Aires, que generará lluvias intensas, vientos fuertes y tormentas en distintas regiones del país, algunas localmente severas con caída de granizo y abundante acumulación de agua. El fenómeno comenzará a intensificarse desde la tarde del miércoles 6, afectando inicialmente a Buenos Aires, el este de La Pampa y el sudeste de Córdoba.

Con el desplazamiento del sistema hacia el noreste, las condiciones inestables alcanzarán a Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones entre el jueves y las primeras horas del viernes. En Chaco, además de las lluvias, se prevé un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana: de máximas cercanas a los 30°C se pasará a valores de 19°C el viernes, con mínimas que podrían descender hasta los 7°C entre sábado y domingo, configurando un escenario de ola polar en la región.

Pronóstico extendido para Chaco:

• Miércoles: Mín 21°C / Máx 30°C

• Jueves: Mín 22°C / Máx 26°C

• Viernes: Mín 12°C / Máx 19°C

• Sábado: Mín 11°C / Máx 16°C

• Domingo: Mín 7°C / Máx 19°C