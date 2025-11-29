La referente municipal Claudia Panzardi encabezó el cierre del ciclo 2025 del Punto Digital – Centro Tecnológico Municipal, donde se realizó la entrega de certificados a los niños y niñas que participaron durante todo el año en las diversas propuestas formativas.

El espacio, coordinado por Aaron Rivero con el acompañamiento permanente de docentes, brindó acceso a plataformas tecnológicas, instrumentos musicales, talleres de aprendizaje y actividades recreativas como funciones de cine. Durante el ciclo, los alumnos pudieron explorar contenidos digitales, desarrollar nuevas habilidades y participar de iniciativas lúdicas y educativas.

Panzardi destacó además el trabajo realizado para garantizar una alimentación saludable a todos los participantes, entendiendo que la formación integral también implica cuidado, acompañamiento y bienestar.

De cara al próximo año, anunciaron que continuarán las actividades destinadas a niños y adolescentes a través de la propuesta #Verano2026, que se desarrollará en el Complejo Natatorio Municipal.

El Punto Digital se consolida así como un espacio clave para el acceso a la tecnología, la recreación y la inclusión educativa en la comunidad.