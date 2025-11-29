Castelli: nuevas cámaras de seguridad permitieron esclarecer varios hechos delictivos

La Municipalidad de Juan José Castelli informó que, gracias a las cámaras de seguridad instaladas recientemente en distintos puntos de la ciudad, se logró esclarecer diversos hechos ilícitos y situaciones de inseguridad registrados en las últimas semanas.

Desde el municipio destacaron que el sistema, operado por el Centro de Monitoreo, se convirtió en una herramienta clave para la prevención, detección y resolución de delitos, aportando material fílmico que fue puesto a disposición de la Policía y la Justicia cuando así fue requerido.

Las autoridades remarcaron que esta tecnología funciona como un apoyo directo a las fuerzas policiales, responsables de la seguridad ciudadana, y contribuye a agilizar las investigaciones.

Al mismo tiempo, el municipio recordó que el manejo de las imágenes está estrictamente regulado. El material solo puede ser utilizado o difundido con autorización judicial, y está prohibido su uso público en casos particulares que involucren a vecinos. Esta aclaración surgió ante pedidos insistentes de ciudadanos que solicitaron acceder a grabaciones, solicitud que no puede ser atendida sin la intervención de la Justicia.

“El municipio reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia y el respeto a los derechos de los vecinos”, señalaron en el comunicado. Asimismo, insistieron en que cualquier información o registro fílmico se entrega exclusivamente a las autoridades competentes y solo cuando es requerido formalmente.

Con la incorporación de nuevas cámaras y el fortalecimiento del monitoreo, Castelli avanza en la modernización de su infraestructura de seguridad y en el apoyo operativo a las fuerzas locales.