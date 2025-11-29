Puerto Tirol: dos jóvenes murieron en un choque entre motocicletas en la ex Ruta 16

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en la ex Ruta Nacional N° 16, en el camino de tierra hacia Fontana, a la altura del Puente Zelinzki, dejó como saldo dos jóvenes fallecidos.

Según informó la Comisaría de Puerto Tirol, el siniestro se registró alrededor de las 5 de la mañana y estuvo protagonizado por dos motocicletas, cada una guiada por un hombre. Al llegar al lugar, el personal policial constató que uno de los motociclistas se encontraba sin signos vitales, mientras que el otro presentaba lesiones de gravedad.

Una ambulancia a cargo del Dr. Rodríguez trasladó al herido al Hospital Julio C. Perrando. Horas después, personal de la Policía Sanitaria Metropolitana informó su ingreso en estado crítico: el joven, de aproximadamente 30 años y sin identificación al momento del traslado, presentaba traumatismo encéfalo craneano, politraumatismos, fractura de maxilar y heridas cortantes, entre otras lesiones. Pese a la asistencia respiratoria y las maniobras médicas, el Dr. Germán Brítez confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

En cuanto a la víctima hallada en el lugar del accidente, fue identificada a través de su teléfono celular. Su padre confirmó que se trataba de Raúl Antonio Orellana, de 20 años, DNI 46.518.821.

En el sitio trabajaron el Gabinete Científico del Poder Judicial y el móvil tanatológico de la División Bomberos Metropolitana. Por disposición del fiscal de turno, ambos cuerpos fueron trasladados al IMCIF para las pericias correspondientes.

La investigación continúa para determinar las causas del trágico choque.