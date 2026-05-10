Vilelas no pudo con la efectividad de Mitre

Defensores de Vilelas consumó una nueva derrota en el torneo Federal «A» de fútbol al caer por 3 a 1 ante Mitre de Posadas, en duelo de la 8ª fecha de la zona 2 disputado en el estadio Centenario de Sarmiento.

El elenco chaqueño ahora tendrá jornada libre y volverá a jugar dentro de dos semanas como local ante San Martín de Formosa.

EL PARTIDO

Comenzó el encuentro con un penal para el equipo visitante, porque en la primera acción de peligro, Farías derribó a Klusener dentro del área chica y el árbitro no dudo en sancionar la pena máxima que fue contenida por el arquero Ledesma.

El conjunto de Defensores tuvo sus dudas en el arranque y, además le costaba tener la pelota. Así y todo, logró ponerse en ventaja a los 20″ a través de Leonel Niz, que se tomó un segundo dentro del área, se sacó rivales de encima y definió para el 1 a 0 a favor del «verde».

El gol le dio tranquilidad al equipo de Espíndola y el trámite de juego se emparejó. Ya en tiempo cumplido, el árbitro Rivero cobró otro penal para los misioneros y esta vez Javier Peñaloza lo cambió por gol y al descanso se marcharon 1 a 1.

El complemento volvió a tener iniciativa por parte de Defensores, que adelantó jugadores, presionó alto, pero fue Mitre quien golpeó y se puso en ventaja.

En una acción dudosa, Berlo quedó tirado en el suelo, el árbitro dejó seguir y quien recibió solo en el área fue Peñaloza que conquistó su segundo tanto de la noche y puso en ventaja a los de Posadas. Espíndola intentó cambiar algo de sus dirigidos con variantes, aunque el nerviosismo ya se apoderó del «verde».

Gonzalo Ríos tuvo dos acciones claras debajo del arco de Bachke, pero las tiró arriba del horizontal. Ya en el tramo final, de un pelotazo largo del fondo, Álvaro Klusener anticipó a todos y definió sobre la salida de Ledesma para el definitivo 3 a 1.

Marcos Daniel Acosta

Síntesis

DEF. DE VILELAS 1

Leandro Ledesma.

Facundo Fernández

Brian Berlo

Fabricio Farías

Nahuel Molina.

Leonel Niz

Maximiliano Acevedo

Lautaro Ramírez Remotti

Rodrigo Montenegro.

Gustavo Carballo

Gonzalo Ríos.

DT Joaquín Espíndola

MITRE 3

Guillermo Bachke.

Katriel Lukoski

Matías Barrientos

Richard Rodríguez

Lautaro Arregui.

Luciano Esquivel

Ángel Comes

Rodrigo Cerdán

Luciano Arraya.

Javier Peñaloza

Álvaro Klusener.

DT: Miguel Salinas

Goles: 20PT Leonel Niz (D). 47PT Javier Peñaloza (M), de penal. 20ST Javier Peñaloza (M). 38ST Álvaro Klusener (M).

Incidencias: 5PT Leandro Ledesma (D) le contuvo un penal a Klusener (M). 47ST Expulsado Walter Romero (M).

Cambios: 13ST Walter Romero por Cerdán (M). 16ST Joaquín Acevedo por Carballo (D). 36ST Santiago Robledo por Niz (D). 36ST Juan Molina por N. Molina (D). 40ST Nicolás Golomba por Peñaloza (M). 40ST Lucas Basualdo por Arregui (M). 44ST Francisco Robles por Esquivel (M).

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero). Asistentes: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero) y Andrés Franco (Corrientes). Cuarto árbitro: Alex Zerda (Santiago del Estero).

Estadio: Centenario, de Sarmiento (local Defensores).