Pancaldo: «For Ever no pudo ganar por dos errores individuales»

El entrenador de For Ever Ricardo Pancaldo señaló que «dos errores individuales» fueron decisivos en el 2-2 final ante San Telmo, en partido jugado el sábado por la noche en el «Juan Alberto García», por la 2ª fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol.

«El partido se empata por dos errores individuales, esa es la realidad. Después For Ever tuvo 30 minutos del primer tiempo muy intensos, que merecíamos el gol ya antes del penal, porque los teníamos contra un arco. Y después sentimos el golpe del gol del empate de ellos. Y en una contra nos hicieron el segundo. Después se hizo difícil darlo vuelta, metimos muchos cambios, refrescamos toda la mitad de la cancha, abrimos bien la cancha. Ellos se tiraron todos atrás, se tiraban todo el tiempo, no querían jugar el partido y se hizo cuesta arriba. Por suerte lo pudimos empatar al final, que fue recontra merecido», precisó el DT.

«En el entretiempo les dije a los chicos que los felicitaba por la actuación que estaban teniendo. Nos fuimos perdiendo al descanso por dos errores individuales que ellos aprovecharon muy bien, fueron las dos llegadas que tuvieron en el partido. Después seguimos con la misma intensidad, que es muy difícil de sostener, se hizo muy físico el partido. Nos faltó claridad, pero conseguimos el empate y creo que merecimos mucho más porque fuimos superiores y ellos se dedicaron a jugar al contragolpe», indicó Pancaldo.

«Lo que me gustó del equipo fue que cambiamos la actitud respecto del primer partido. Fue otra la imagen. Obviamente que queremos ganar, pero es importante no haber perdido, empezar a sumar, que se vayan acomodando los jugadores, fue el primer partido en nuestra cancha, sabemos lo que pesa jugar en For Ever. Tuvimos una muestra de carácter y lo pudimos empatar», manifestó el entrenador.

«En los primeros 30 minutos tuvimos muchas situaciones, fueron muy buenos minutos. Recuperamos alto la pelota, presionamos bien con los internos, nos faltó por ahí esa cuota de dejar al delantero mano a mano y de frente. Después fue un partido rebuscado, muy físico que nosotros entramos en desesperación por empatar. Hay que trabajar todo eso porque tenemos jugadores para tranquilizar, abrir la cancha y saber triangular. Hubo espíritu de lucha, rebeldía y eso me deja contento», reflexionó Pancaldo.

«Es muy difícil presionar todo el tiempo, ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes y saber manejar mejor todo. Nosotros hicimos el primer gol y seguimos jugando de la misma manera, hay que saber cerrarnos, esperar un poquito más, que salgan ellos porque el desgaste para presionar es grande», indicó el DT.

Al hablar de un nuevo gol que le hicieron de pelota parada al equipo, al igual que la semana pasada ante Acassuso, Pancaldo manifestó: «Me ocupa. Trabajamos con los muchachos, tenemos que ser más malos en el área, como son con nosotros, y nos estamos ocupando de eso porque este torneo tiene mucha preponderancia la pelota parada, es un 60% y te determina un resultado».