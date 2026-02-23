Despúes del escándalo en la Bolsa de Comercio, pidió licencia el Secretario de Gobierno del intendente Cipolini

Luego del escándalo que tomó estado público en la Bolsa de Comercio del Chaco, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Diego Landriscina, solicitó licencia en el ejercicio de sus funciones. El pedido fue formalizado mediante una nota dirigida al intendente Bruno Cipolini, con fecha 22 de febrero de 2026.

El caso generó una fuerte repercusión política e institucional luego de que trascendiera que el Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña habría sufrido una pérdida económica tras una acción de inversión fallida. Desde la Bolsa de Comercio del Chaco se vinculó públicamente el permiso para utilizar fondos de la intendencia con el funcionario firmante, lo que derivó en cuestionamientos y pedidos de explicaciones.

En este contexto, Landriscina decidió dar un paso al costado de manera transitoria. En su nota, el funcionario argumenta que la decisión busca preservar la institucionalidad y aportar claridad frente a los hechos conocidos, evitando cualquier interpretación que pudiera entenderse como interferencia o condicionamiento en eventuales procesos administrativos o judiciales.

Asimismo, el secretario de Gobierno remarca que su desempeño estuvo siempre guiado por la convicción, el compromiso y la buena fe, orientado a la defensa de los intereses del municipio. En ese sentido, sostiene que la licencia constituye un acto de responsabilidad política e institucional, destinado a resguardar el normal funcionamiento del Ejecutivo municipal y el respeto por los procesos que se encuentran en curso.

Finalmente, Landriscina manifestó su disposición a colaborar con todas las instancias que lo requieran y expresó su confianza en que la situación será esclarecida por las vías correspondientes.

LA CARTA PRESENTADA COMPLETA:

Provincia del Chaco

Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

“Ciudad Termal”

Presidencia Roque Sáenz Peña, 22 de febrero de 2026

Sr. Intendente:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia en el ejercicio de mis funciones como Secretario de Gobierno.

Esta decisión responde a mi voluntad de preservar la institucionalidad y aportar claridad ante los hechos que han tomado estado público, evitando que cualquier circunstancia pueda interpretarse como interferencia o condicionamiento en los ámbitos administrativos o judiciales que correspondan.

He desempeñado mi responsabilidad con convicción, compromiso y buena fe, siempre orientado a la defensa de los intereses de la Municipalidad. En este contexto, considero que dar un paso al costado de manera transitoria constituye un acto de responsabilidad política e institucional, a fin de resguardar el normal funcionamiento del equipo de gobierno y el respeto por los procesos en curso.

Quedo a disposición para colaborar plenamente con toda instancia que así lo requiera y confío en que los hechos se esclarecerán por las vías correspondientes.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Diego Landriscina

Secretario de Gobierno