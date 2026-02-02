Controles de salud para niños de la Colonia Municipal de Vacaciones en Margarita Belén

El Municipio realizó evaluaciones de peso y talle como parte del seguimiento integral del crecimiento y el bienestar infantil.

El Municipio de Margarita Belén, a través del Programa Municipal de Salud, llevó adelante controles de peso y talle a los niños que participan de la Colonia Municipal de Vacaciones, en el marco de una política de cuidado y prevención orientada a la infancia.

Las evaluaciones se realizaron durante la mañana y forman parte de un seguimiento integral del crecimiento y desarrollo de los chicos, con el objetivo de promover hábitos saludables y garantizar una atención cercana desde las primeras etapas de la vida.

El intendente Javier Martínez destacó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas municipales para sostener este tipo de acciones. En ese sentido, remarcó que la coordinación entre salud, deporte y desarrollo social permite brindar un acompañamiento más completo a las familias y fortalecer la presencia del Estado local en actividades destinadas a niños y niñas.

Desde el Municipio señalaron que estas iniciativas refuerzan el compromiso de la gestión con una política pública de salud preventiva, centrada en el cuidado, la inclusión y el bienestar de la comunidad infantil de Margarita Belén.