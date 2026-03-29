Pampa del Infierno: avanzan obras para mejorar el sistema hídrico y prevenir anegamientos

Desde la Municipalidad de Pampa del Infierno informaron sobre el avance de trabajos orientados a optimizar el sistema hídrico local, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua ante lluvias intensas y evitar complicaciones para los vecinos.

Las tareas, que en muchos casos no son visibles a simple vista, apuntan a fortalecer la infraestructura urbana para prevenir anegamientos y acumulaciones de agua durante temporales, una problemática recurrente en distintas localidades de la provincia.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones resulta clave para garantizar mejores condiciones de vida, especialmente en contextos de precipitaciones abundantes, donde el funcionamiento del sistema de drenaje cobra un rol central.

Asimismo, remarcaron la importancia del trabajo sostenido en el tiempo para consolidar una comunidad más ordenada y eficiente, sentando las bases para el desarrollo local.

En ese marco, agradecieron el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, subrayando el compromiso conjunto en la ejecución de obras que impactan directamente en el bienestar de la población.