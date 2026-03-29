Puerto Vilelas: entregaron anteojos recetados a vecinos tras controles visuales

La Municipalidad de Puerto Vilelas llevó adelante la entrega de una nueva tanda de anteojos recetados destinados a vecinos que previamente participaron de controles oftalmológicos en el marco de programas de salud comunitaria.

La iniciativa, impulsada desde el área de Desarrollo Social, tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud visual, especialmente para aquellos sectores que presentan dificultades para acceder a este tipo de prestaciones.

Según informaron desde el municipio, la entrega se concretó luego de las evaluaciones correspondientes, permitiendo que los beneficiarios cuenten con lentes adecuados a sus necesidades, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de acompañamiento territorial, en la que se busca fortalecer la presencia del Estado y dar respuesta a demandas concretas de la comunidad.

Desde la comuna destacaron que continuarán desarrollando este tipo de iniciativas, orientadas a promover el acceso igualitario a la salud y mejorar las condiciones de vida de los vecinos.