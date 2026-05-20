El Museo Municipal de Charata celebró su 40° aniversario y homenajeó a referentes históricos

La Municipio de Charata celebró este fin de semana el 40° aniversario del Museo Municipal de Charata, en una emotiva ceremonia donde se destacó el valor histórico, cultural y científico de la institución para toda la comunidad.

En el marco de la conmemoración, se realizó la imposición del nombre “Oscar Eduardo González” al museo y “Alfredo Alegre” al salón principal de exposiciones, en reconocimiento a dos vecinos que dedicaron gran parte de su vida al crecimiento, preservación y mantenimiento de este espacio cultural.

Durante el acto, autoridades y vecinos resaltaron la importancia del museo como uno de los espacios más relevantes de la provincia en materia de conservación de restos fósiles y piezas paleontológicas, convirtiéndose en un importante aporte científico para el conocimiento de la fauna que habitó la región hace miles de años.

Desde el municipio destacaron además que el museo representa un atractivo educativo, cultural y turístico para toda la provincia del Chaco, al resguardar piezas y objetos que forman parte de la memoria histórica de Charata y de la región.

En los últimos años, el edificio fue acondicionado con nuevas instalaciones gracias al trabajo conjunto de la Comisión Amigos del Museo, vecinos y el aporte del municipio, que recientemente realizó tareas de renovación en la fachada para continuar poniendo en valor el patrimonio histórico local.

La ceremonia incluyó también la entrega de reconocimientos a personas y familias que realizaron aportes significativos a la institución a lo largo de estas cuatro décadas, destacando el compromiso de quienes contribuyeron a mantener viva la historia del museo.

Participaron del aniversario el intendente Rubén Rach, el presidente del Concejo Alejandro Barcala, el director del museo Gonzalo Marín y la vicepresidenta del Instituto de Cultura del Chaco Daniela Valdez, además de concejales, funcionarios municipales y vecinos de la comunidad.

Asimismo, durante la celebración se entregaron declaraciones de interés municipal, cultural y provincial, resaltando la trascendencia del aniversario para la ciudad y la provincia.