Castelli participó del lanzamiento de la temporada turística de El Impenetrable

La localidad de Juan José Castelli formó parte del lanzamiento oficial de la temporada turística de El Impenetrable, en una jornada realizada en el Parque de la Democracia, donde se destacó la oferta cultural, productiva y natural de la región.

Durante el evento, el municipio presentó su stand institucional, a través del cual promocionó distintos atractivos vinculados a la gastronomía local, la artesanía, la hotelería y los principales puntos turísticos del norte chaqueño. La iniciativa buscó reforzar la visibilidad de la región como destino emergente dentro del mapa turístico provincial.

El lanzamiento contó con la participación de autoridades del Instituto de Turismo del Chaco, encabezadas por su presidenta, Verónica Mazzaroli, y la vicepresidenta Virginia Zacarías, quienes acompañaron la presentación y destacaron el potencial de El Impenetrable como uno de los destinos más relevantes del Chaco.

En representación de Castelli, participó el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero, quien remarcó la importancia del trabajo articulado entre municipios y provincia para fortalecer el desarrollo turístico regional.

Desde la organización señalaron que este tipo de acciones apuntan a consolidar al turismo como motor de crecimiento económico, cultural y social, poniendo en valor el patrimonio natural e histórico de una de las regiones más emblemáticas del territorio chaqueño.