Presidencia de la Plaza avanza en el ordenamiento del basural a cielo abierto

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza informó que se están llevando adelante importantes trabajos de mejora en el manejo del basural a cielo abierto, ubicado a pocos kilómetros de la Ruta Nacional Nº16, sobre la Ruta Provincial Nº7, al sur de la localidad.

Las tareas incluyen la instalación de un cerco perimetral dentro del predio y la colocación de una barrera de paso controlada por personal municipal, medidas que buscan ordenar el acceso y garantizar un mayor control sobre el ingreso al lugar.

Un paso hacia la gestión responsable de residuos

Desde el municipio explicaron que estas acciones se enmarcan en una política de cuidado del ambiente y gestión responsable de los residuos sólidos urbanos, con la intención de reducir los impactos negativos que genera la acumulación y disposición desordenada de la basura.

El cerramiento permitirá restringir el acceso indiscriminado, mejorar las condiciones de trabajo de quienes intervienen en el predio y avanzar en un control más eficiente sobre los desechos que ingresan.

Compromiso ambiental

El intendente y su equipo remarcaron que este tipo de medidas forman parte de un plan más amplio de mejoramiento ambiental que busca no solo ordenar el basural, sino también avanzar hacia soluciones sostenibles a largo plazo.

“Estamos convencidos de que el cuidado del ambiente comienza en nuestra ciudad y con acciones concretas. El ordenamiento del basural es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos y preservar nuestro entorno”, señalaron desde el municipio.

Un desafío para las ciudades del interior

La gestión de los residuos sólidos urbanos es un desafío para numerosas localidades del interior provincial. En ese sentido, Presidencia de la Plaza busca convertirse en un ejemplo de planificación y compromiso ambiental, apostando a mejorar la infraestructura, establecer controles y generar conciencia en la comunidad.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con un desarrollo más sustentable y un ambiente más sano para las futuras generaciones.