Pampa del Indio: un menor baleó a un joven con una tumbera

Un adolescente de 17 años fue detenido este domingo, en Pampa del Indio, acusado de disparar con un arma casera a un joven de 22, que terminó gravemente herido y tuvo que ser derivado al Hospital Perrando de Resistencia.

El hecho salió a la luz cerca de las 6, cuando el muchacho baleado ingresó al hospital local. La médica de guardia confirmó que presentaba una herida de arma de fuego con 37 proyectiles alojados en la zona del hipocondrio izquierdo, por lo que se ordenó su traslado urgente a la capital chaqueña para una atención de mayor complejidad.

Tras la denuncia, policías y peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial se dirigieron al Paraje Campo Nuevo, ubicado a unos 32 kilómetros del casco urbano, donde realizaron las primeras pericias y el acta de constatación.

En paralelo, otro equipo logró dar con el presunto autor en la misma zona. El menor fue detenido con una tumbera y un cartucho calibre 14 percutado, elemento que habría sido utilizado en el ataque. Además, se le practicó una prueba de dermotest para confirmar su participación.

La Fiscalía en turno dispuso que intervenga el Juzgado de Menores y Familia, mientras que el herido permanece internado en el Perrando bajo observación.