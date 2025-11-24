Hermoso Campo: un hombre resultó herido tras chocar su auto contra un tren

185012w850h481c.jpg

Un accidente ferroviario ocurrido este domingo al mediodía, en Avenida Lavalle de Hermoso Campo, dejó como saldo a un hombre de 65 años hospitalizado luego de que su vehículo colisionara con una formación de Trenes Argentinos Cargas.

El siniestro se registró cerca de las 13.30, cuando un Volkswagen Suran terminó volcado sobre una cuneta, recostado sobre su lateral izquierdo.

El automóvil era conducido por un policía retirado, identificado como G.H.E., quien fue trasladado de inmediato al hospital local debido a las lesiones sufridas.

Según informó el médico de guardia, el conductor presenta un hematoma en el pecho derecho y escoriaciones en el brazo derecho, aunque permanece bajo observación.

La formación ferroviaria era guiada por un hombre de 33 años, oriundo de la ciudad santafesina de Tostado.

La Fiscalía en turno fue notificada y ordenó la intervención de la División Criminalística de Charata, que trabaja en el lugar para determinar las causas del impacto.

