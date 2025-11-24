Lula da Silva anunció cuándo se firmará el acuerdo Mercosur-UE

El presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, anunció que el próximo 20 de diciembre se concretará la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur .

Aclaró que la firma se realizará a pesar de la oposición del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que no pudo formar una minoría de bloqueo suficiente dentro de la UE.

«Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo«, señaló Lula da Silva tras la reunión de líderes del G20 realizada en Sudáfrica, citado por el diario Folha de San Pablo.

Sobre la oposición de Francia, indicó: «No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a (Ursula) von der Leyen y (António) Costa como negociadores». La firma sería en Brasilia, la capital brasileña.

Según el mandatario brasileño, el tratado abarcará alrededor de 722 millones de habitantes y representará un PIB conjunto de 22 billones de dólares, lo que lo convertiría en «el mayor acuerdo comercial del mundo».