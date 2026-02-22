Pampa del Indio: dos hombres heridos tras un incidente
Un violento episodio ocurrido en la madrugada de este domingo dejó como saldo dos hombres heridos en Pampa del Indio.
El hecho se registró cerca de las 4 en el sector de Pueblo Viejo, dentro del barrio La Merced.
Según el parte médico, un joven de 22 años sufrió una lesión en el tórax y fue trasladado a un centro de mayor complejidad en Resistencia, donde deberá ser intervenido quirúrgicamente.
El otro involucrado, de 27 años, recibió atención por un corte en la cabeza y se encuentra fuera de peligro.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
En el lugar trabajaron peritos y representantes del Ministerio Público para relevar pruebas y reconstruir lo ocurrido. Durante las tareas se secuestró un objeto que será sometido a pericias, además de tomarse declaraciones a testigos.
La causa fue iniciada de manera preventiva como lesiones, mientras avanzan las actuaciones para determinar cómo se produjo el enfrentamiento y las responsabilidades correspondientes.