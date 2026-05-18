Con mínimas de 5°C, así estará el tiempo el resto de la semana en Resistencia

La ola polar se hará sentir con fuerza en los próximos días, en Resistencia y alrededores, con buenas condiciones del tiempo, sin lluvias, y con temperaturas mínimas de entre 5 y 7 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, para este martes se esperan neblinas y bancos de niebla matinales, cielo algo a ligeramente nublado por la mañana y la tarde, y parcialmente nublado hacia la noche, con vientos leves del este rotando al sur. La temperatura oscilará entre 6 grados de mínima y 18 de máxima.En tanto, para el miércoles se prevé neblinas matinales, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sur rotando al sudeste, con un piso térmico de 5 grados y un techo de 19.

Asimismo, para el jueves se anticipa cielo parcialmente nublado, con 7 grados de temperatura mínima y 18 de máxima.

Por último, para el viernes se pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublaso, y ambiente frío a fresco, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 18.