Milei reúne a la mesa política y al Gabinete para ordenar la estrategia legislativa

El gobierno de Javier Milei convocó para este lunes a la mesa política y para el martes a una reunión de Gabinete ampliado con el objetivo de alinear la estrategia parlamentaria en el tramo final de las sesiones extraordinarias e impulsar los proyectos que considera prioritarios .

La mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contará con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ministros y legisladores oficialistas. El encuentro, previsto en Casa Rosada, buscará ajustar los lineamientos legislativos antes del 1° de marzo, cuando el Presidente brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias.

Entre los temas centrales figura el tratamiento en el Senado de la reforma laboral , que ya obtuvo media sanción en Diputados y regresó a la Cámara alta tras modificaciones. También forman parte de la agenda la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea . En paralelo, el Ejecutivo analiza avanzar con cambios en la Ley de Financiamiento Universitario , con la intención de debatirlos en los primeros días de marzo.

Un día después, el Gobierno encabezará la primera reunión de Gabinete del año, donde se definirán metas de gestión para 2026 y las prioridades legislativas para el período ordinario. Según trascendió, el objetivo es llegar al inicio de las sesiones con una agenda avanzada y consensos básicos con bloques aliados no kirchneristas, que permitan facilitar el debate de reformas estructurales.

La intensificación de reuniones se da en un contexto de negociaciones permanentes con la oposición y tras la reciente aprobación en Diputados de la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del oficialismo.