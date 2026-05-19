Doble crimen de Etudie: mejoró la salud del cabo y leyeron la imputación en su contra

El cabo Luciano Etudie, acusado por el parricidio ocurrido en Resistencia y el posterior femicidio en Puerto Vilelas, presentó una mejoría en su estado de salud luego de permanecer internado en terapia intensiva. Tras su evolución, la Justicia avanzó con la notificación formal de las imputaciones en su contra.

La causa que investiga el parricidio ocurrido en Resistencia y el posterior femicidio registrado en Puerto Vilelas sumó un nuevo avance judicial luego de que Luciano Etudie fuera imputado por femicidio y homicidio agravado. El acusado, que permanecía internado en terapia intensiva debido a su delicado estado de salud, presentó una mejoría en las últimas horas y ya puede comunicarse parcialmente, según indicaron fuentes ligadas a la investigación.

A partir de esta evolución favorable, representantes judiciales y policiales se presentaron para leerle formalmente las imputaciones y avanzar también con la designación de un abogado defensor. De acuerdo con lo informado, Etudie mantuvo conversaciones breves con familiares y médicos, aunque decidió no declarar ante las autoridades durante la intervención judicial.

Mientras continúa bajo tratamiento médico, desde la Policía aguardan que el acusado pueda firmar el sumario administrativo que permitiría avanzar con su suspensión de la fuerza. Esa medida implicaría la pérdida de su cargo, de los haberes y de la cobertura de obra social. En paralelo, la Fiscalía espera nuevos informes médicos para definir los próximos pasos de la causa.