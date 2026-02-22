Exitosa jornada de vacunación y controles escolares en Las Breñas

ca513893-d6f8-497c-ae82-f9e2ee1e10f0

Durante la actividad se aplicaron 500 dosis de vacunas correspondientes al Calendario Nacional, mientras que además se realizaron 1.000 certificados de aptitud física y 1.000 controles odontológicos para la extensión de certificados bucodentales, requeridos para el ámbito escolar.

Desde Salud, se llevó adelante una jornada integral en el Paseo de la Juventud, organizada por el Hospital 9 de Julio, donde se brindaron múltiples servicios destinados a niños y adolescentes de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. La iniciativa forma parte de las políticas integrales de salud bajo la conducción de la directora, Nancy Gomez, y el co-director, Carlos Chamorro, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles y requisitos necesarios para el comienzo de clases, acercando servicios esenciales a la comunidad.
Estas acciones también buscan promover la conciencia sobre la importancia de acompañar a las familias con información y herramientas que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo integral de niños y adolescentes.
Asimismo, en el marco del trabajo articulado junto al hospital cabecera, se resaltó el acompañamiento de estudiantes rotantes de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Uncaus, quienes participaron de esta jornada especial junto al equipo de salud.
Para la atención de las familias se dispuso un amplio equipo integrado por médicos, odontólogos, personal administrativo y enfermeros de distintas áreas, quienes realizaron el llenado de planillas de aptitud física escolar, prácticas de enfermería y actualización de esquemas de vacunación, garantizando una atención ágil y eficiente. También participaron choferes sanitarios, personal de mantenimiento y colaboradores voluntarios de la comunidad.

Internacionales

633062434_18075751979573308_7771745958320016222_n

Instalan nuevas luminarias en Colonia El Curundú para mejorar la seguridad en la zona

640239182_18102831451859224_4817860728677249859_n

El Municipio de Quitilipi retiró un árbol en la Escuela N° 59 por razones de seguridad

639124599_1342261767940702_3624585117997668817_n

Equipos de Servicios Públicos realizan tareas de mantenimiento en distintos sectores de Tres Isletas