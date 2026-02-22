Exitosa jornada de vacunación y controles escolares en Las Breñas

Durante la actividad se aplicaron 500 dosis de vacunas correspondientes al Calendario Nacional, mientras que además se realizaron 1.000 certificados de aptitud física y 1.000 controles odontológicos para la extensión de certificados bucodentales, requeridos para el ámbito escolar.

Desde Salud, se llevó adelante una jornada integral en el Paseo de la Juventud, organizada por el Hospital 9 de Julio, donde se brindaron múltiples servicios destinados a niños y adolescentes de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. La iniciativa forma parte de las políticas integrales de salud bajo la conducción de la directora, Nancy Gomez, y el co-director, Carlos Chamorro, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles y requisitos necesarios para el comienzo de clases, acercando servicios esenciales a la comunidad.

Estas acciones también buscan promover la conciencia sobre la importancia de acompañar a las familias con información y herramientas que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Asimismo, en el marco del trabajo articulado junto al hospital cabecera, se resaltó el acompañamiento de estudiantes rotantes de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Uncaus, quienes participaron de esta jornada especial junto al equipo de salud.

Para la atención de las familias se dispuso un amplio equipo integrado por médicos, odontólogos, personal administrativo y enfermeros de distintas áreas, quienes realizaron el llenado de planillas de aptitud física escolar, prácticas de enfermería y actualización de esquemas de vacunación, garantizando una atención ágil y eficiente. También participaron choferes sanitarios, personal de mantenimiento y colaboradores voluntarios de la comunidad.