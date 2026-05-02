Makallé es sede de entrenamientos de la preselección chaqueña Sub 14 de vóley

La localidad de Makallé se convirtió en uno de los puntos de preparación de la preselección chaqueña Sub 14 masculina de vóley, que se alista para disputar el Campeonato Nacional de Selecciones 2026.

El certamen se desarrollará del 25 al 29 de agosto en Resistencia, y contará con la participación de equipos de todo el país.

El plantel está conformado por 18 jugadores provenientes de distintas localidades chaqueñas, en un proceso que comenzó el año pasado con la observación de talentos y que actualmente transita una etapa intensiva de entrenamientos y concentraciones.

En ese marco, se destaca la participación del joven Camilo Acevedo López, quien representa a la comunidad local dentro de la convocatoria provincial.

El cuerpo técnico está encabezado por Nina Stellato, junto a la preparadora física Cintia Aquino y el asistente Cristian de Jesús, quienes trabajan en la formación integral del equipo.

Los entrenamientos también se desarrollan en el polideportivo local, fortaleciendo el crecimiento deportivo en la comunidad y brindando a los jóvenes la posibilidad de ser parte de una experiencia de alto nivel competitivo.