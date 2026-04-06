Pampa Almirón: detuvieron a un hombre que realizaba disparos en un barrio

Un hombre de 30 años fue detenido por efectivos policiales luego de ser denunciado por vecinos por efectuar disparos con un arma de fuego en el barrio Aipo de la localidad.

El hecho ocurrió cerca de las 23, cuando residentes alertaron a la comisaría sobre la presencia de un sujeto que circulaba en un automóvil gris mientras realizaba detonaciones, generando preocupación en la zona.

A partir de la denuncia, los agentes iniciaron un operativo de patrullaje con apoyo de otras unidades, logrando interceptar un vehículo con características similares a las aportadas. En el procedimiento, identificaron al conductor, quien se encontraba en actitud hostil y agresiva.

Durante la requisa, los efectivos hallaron en su poder una pistola calibre .22 con un cargador que contenía 13 cartuchos, además de un cuchillo. Tanto el arma como los elementos fueron secuestrados.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Provincial en turno, que dispuso su aprehensión mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El accionar policial permitió dar una rápida respuesta a la denuncia vecinal y restablecer la tranquilidad en el barrio.