“Juanchi” García cruzó al gobierno de Zdero: “No hay política productiva, los productores están abandonados”

El intendente de Machagai, centro industrial de la provincia, cuestionó con dureza la gestión tras la interpelación al ministro Oscar Dudik. Advirtió que llevan “dos años perdidos” en desarrollo y alertó por la situación salarial de los trabajadores del Ministerio.

_El intendente de Machagai, centro industrial de la provincia, cuestionó con dureza la gestión tras la interpelación al ministro Oscar Dudik. Advirtió que llevan “dos años perdidos” y alertó por el abandono de la cadena foresto industrial, el cierre del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera y que la fábrica modelo de paneles Finger Joint “que tanto nos costó conseguir sigue paralizada”; también advirtió alertó por la situación salarial de los trabajadores del Ministerio.

En una crítica contundente y sin matices, el intendente de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, apuntó directamente contra el gobierno de Leandro Zdero por la falta de una política productiva en el Chaco. El disparador fue la reciente interpelación al ministro de Producción, Oscar Dudik, en la Legislatura, una instancia que, según García, dejó en evidencia el vacío de gestión.

“Lo que quedó claro es la falta de gestión y el abandono total a los productores, ganaderos, productores primarios y la industria”, sostuvo el jefe comunal en declaraciones contundentes.

Para García, la exposición del ministro no hizo más que desnudar una realidad que ya es visible: el Chaco lleva “más de dos años completamente perdidos en desarrollo productivo, comercial e industrial”.

“Juanchi” mencionó al respecto el abandono propiciado por esta gestión a toda la cadena forestal industrial, el cierre del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera (Cedetema) y la fábrica modelo de paneles Finger Joint “que tanto nos costó conseguir está paralizada”

“Todo esto más la situación actual de los trabajadores de producción por el Fondo generan más incertidumbre en una cadena de valor que genera miles de empleos en toda la provincia”, enfatizó.

La mirada crítica del intendente también alcanzó el interior del propio Estado. García calificó como “preocupante” la medida que consideró confiscatoria contra los trabajadores del Ministerio, al retirarles el Fondo Estímulo, lo que derivó en una reducción de hasta el 80% de sus salarios en enero.

“Se hará muy difícil aplicar una política exitosa en materia productiva con trabajadores y profesionales especialistas que cobran por debajo de la indigencia”, advirtió.

No obstante, en su diagnóstico severo “Juanchi” evitó caer en el pesimismo y planteó que hay alternativas para encauzar las cosas. “El gobierno debe salirse de la soberbia y escuchar; en el Chaco se necesitan herramientas porque hay sectores que quieren producir”, dijo.

“Lo que falta es voluntad política y una gestión que realmente esté a la altura”, enfatizó.

El mensaje del jefe comunal de Machagai, centro productivo e industrial del Chaco, se erige como un fuerte llamado de atención y una expresión de advertencia al gobierno de Zdero porque las oportunidades comienzan a agotarse.