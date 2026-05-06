Peche defendió el diálogo con intendentes y cuestionó el comunicado tras la reunión con los Leiva

El ministro de Gobierno del Chaco, Carim Peche, se refirió a la reunión mantenida con dirigentes de la familia Leiva y expresó sorpresa por el comunicado posterior, al considerar que “no refleja lo que realmente ocurrió” durante el encuentro.

Según explicó el funcionario, se trató de una reunión extensa, de casi una hora, en la que se abordaron distintas problemáticas, principalmente vinculadas a viviendas y a un conflicto por un espacio cultural con orden de desalojo. “Fue una charla muy respetuosa, como tiene que ser. Hablamos de todos los temas, incluso de la situación económica y política”, aseguró.

Sin embargo, Peche cuestionó el tono del comunicado difundido tras el encuentro, señalando que estuvo centrado en la idea de “diálogo político” pero sin reflejar el intercambio real. “El diálogo es de a dos o más personas, uno solo no dialoga. Me sorprendió porque da la impresión de algo distinto a lo que fue la reunión”, sostuvo.

Viviendas y reclamos

Uno de los puntos centrales fue la situación de viviendas adjudicadas. El ministro indicó que desde el Gobierno provincial se ratificó que quienes hayan sido sorteados podrán acceder a sus casas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En ese sentido, explicó que actualmente se revisan tanto un grupo de viviendas ya adjudicadas como otras pendientes.

También se analizó el conflicto por un teatro que enfrenta una orden de desalojo, tema que, según Peche, forma parte de los planteos realizados por los representantes locales.

“No es una competencia de fuerza”

El funcionario insistió en la necesidad de evitar la confrontación y apostar al diálogo institucional. “Esto no es una carrera para ver quién es más fuerte. La situación es difícil y necesitamos trabajar en conjunto entre Nación, provincia y municipios”, afirmó.

Además, remarcó que mantiene contacto con intendentes de distintos signos políticos y que se están realizando reuniones —incluso virtuales— para abordar problemáticas comunes como viviendas y emergencias climáticas.

Llamado a la cooperación

Peche subrayó que los temas en discusión, como el acceso a la vivienda o las consecuencias de inundaciones, deben ser tratados con responsabilidad y sin mezclar intereses políticos. “Estamos hablando del sueño de muchas familias chaqueñas, no de cuestiones menores. No se puede politizar el dolor de la gente”, expresó.

Finalmente, reiteró que el camino para resolver los conflictos sigue siendo el diálogo: “Puede que no siempre haya soluciones inmediatas, pero el diálogo nunca se tiene que perder”.