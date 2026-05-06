El Guido Miranda presenta una grilla de excelencia en el mes de su 29° aniversario

El Instituto de Cultura del Chaco invita a conocer la agenda de mayo del Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), una programación que va desde la música sinfónica al rock, la danza contemporánea, teatro y la presencia de figuras nacionales como Jairo, Los Tipitos y Hernán Piquín.

El programa profundiza su compromiso de ofrecer propuestas de calidad para todas las edades y públicos, destacándose los festejos centrales del aniversario y el cierre de mes con artistas de trayectoria internacional.

Los interesados pueden adquirir sus entradas en la boletería del teatro de miércoles a sábado, de 17:00 a 21:00.

Grilla de Actividades

Viernes 8 – 21:30 hs Los Tipitos en Resistencia (Música).

Sábado 9 – 21:00 hs «Primera escena en tres encuentros» – Ballet Contemporáneo del Chaco (Danza).

Domingo 10 – 20:00 hs «Star Wars Sinfónico + Cosplayers» – Orquesta Épica del Nordeste (Música sinfónica y coral).

Jueves 14 – 20:30 hs «La Vida en el Arte» de Joaquín Nato – Ciclo Poen Alarcón (Teatro).

Viernes 15 – 21:30 hs Amandayé: «La lluvia sigue diciendo» (Música).

Sábado 16 – 21:00 hs Georgian Sinfonietta en Resistencia (Música).

Domingo 17 – 20:30 hs Experiencia Queen en Resistencia (Música).

Jueves 21 – 21:00 hs «Lo Nuestro / Difusión Masiva del Chamamé» – Ciclo Asociación de Músicos Independientes del Chaco (Amicha).

Viernes 22 – 21:00 hs Hernán Piquín presenta: «Me verás volver» (Danza).

Domingo 24 – Festejos 29° Aniversario del Guido

19:00 hs: Primera Función.

20:30 hs: Pericón.

21:00 hs: Segunda Función: «El Guido Festeja / Soy el Guido».

Jueves 28 y Viernes 29 – 10:00 y 14:00 hs «El casamiento de María» (Títeres) – Ciclo: Vamos al teatro / Mes de los Jardines (Función didáctica).

Sábado 30 – 21:00 hs «Merlina: Entre sombras y movimientos» – ABDANCE Academia de Baile / Alejandro Buffa – Ciclo Atacch Danza.

Domingo 31 – 21:00 hs Jairo: Gira NEA 2026 (Música).