El chaqueño que sin saberlo llegó a la Selección argentina

Lo que empezó como un pedido técnico más terminó convirtiéndose en una historia improbable y orgullosamente chaqueña. Gianfranco Pinatti, oriundo de General Pinedo y responsable del emprendimiento 3DL, realizó trabajos de corte láser en metales para la firma «Baldo» a contrarreloj para, luego, descubrir que esas piezas serían utilizadas en materas, portatermos y algunos porongos destinados a jugadores de la Selección argentina. Su emprendimiento se puede encontrar en Instagram como @impresiones3dlgp.

Del taller al vestuario campeón

El contacto, según contó Pinatti, llegó a través de uno de sus proveedores, que ya conocía la especialización de su emprendimiento en trabajos de corte láser sobre distintos materiales. El desafío era trabajar sobre metales complejos como el cobre, que por sus características reflectivas suele presentar mayores dificultades técnicas. Asimismo, explicó que los elementos incluían logos de Baldo, soles y las estrellas.

Mientras el pedido avanzaba, «até cabos», resumió. En esos mismos días, vio en redes sobre el desembarco de «Baldo» como sponsor de la Selección argentina. Ahí empezó a sospechar sobre el encargo. Poco después, en una conversación con quienes estaban vinculados al pedido, confirmó que lo que estaba fabricando iba a formar parte de elementos asociados al seleccionado nacional.

Una pyme nacida como hobby

3DL nació en 2019 como un hobby de impresión 3D, cuando Pinatti cursaba Ingeniería Electromecánica en la UTN. Detrás del proyecto hay una estructura familiar: su mamá, su hermana y su hermano. El punto de inflexión para el emprendimiento llegó en plena pandemia, cuando fabricaron más de 600 máscaras para personal de salud, que fueron donadas en su totalidad.

Comenzaron a fabricar presentes institucionales, merchandising y piezas personalizadas para municipios, organismos, empresas y eventos. Pinatti destacó la producción de reconocimientos y piezas para artistas como Soledad Pastorutti y El Chaqueño Palavecino, que recientemente visitaron la provincia.

3DL trabaja con tres líneas de negocio: merchandising, corte láser e ingeniería inversa para repuestos, combinando impresión 3D con soluciones técnicas para distintos sectores. El anclaje territorial también forma parte de la identidad de la empresa, que se convirtió en un proveedor habitual de soluciones para el Sudoeste chaqueño, en un contexto donde muchas veces «es difícil conseguir todo».