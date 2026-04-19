Otro freno a un “delivery narco” repartiendo marihuana y cocaína en los barrios de la Ruta 11

Un operativo de control vehicular realizado anoche terminó con el secuestro de estupefacientes y la aprehensión de un hombre de 33 años, en un procedimiento llevado adelante por personal de la División Sustracción Vehicular.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:25 en la intersección de la Colectora Norte de la Ruta 11 y avenida Juana Azurduy, donde los agentes realizaban tareas de identificación de personas y control de rodados.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Keller 110cc de color blanca. Al momento de la inspección, el conductor accedió de manera voluntaria a mostrar el baúl del rodado, donde los uniformados hallaron dos envoltorios de polietileno con sustancias sospechosas, por lo que se solicitó la intervención de la Dirección General de Consumos Problemáticos.

Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de 498 gramos de marihuana y 10,1 gramos de cocaína. Además, se procedió al secuestro del vehículo y un teléfono celular marca Samsung. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Natalia Lovey Pessano, el sujeto fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.