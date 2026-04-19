Poceada Chaqueña vacante: un pozo acumulado de $245 millones espera ganador

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La Lotería Chaqueña informó que el pozo de la Poceada continúa vacante y alcanzó la cifra de 245 millones de pesos, generando gran expectativa entre los apostadores de toda la provincia.

El próximo sorteo se realizará este martes 21 de abril a las 21 horas, con la posibilidad de que un nuevo ganador o ganadora se lleve uno de los premios más importantes de las últimas semanas.

Desde el organismo recordaron la importancia de realizar las apuestas en agencias oficiales habilitadas y verificar los resultados a través de los canales oficiales.

Con un pozo acumulado que no deja de crecer, la Poceada Chaqueña vuelve a posicionarse como uno de los juegos más atractivos del momento, despertando ilusión en miles de chaqueños.

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