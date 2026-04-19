Federal A: Boca Unidos volvió al triunfo con autoridad y venció 3 a 1 a Tucumán Central

El Aurirrojo se impuso 3 a 1 ante Tucumán Central como local y cortó una racha de tres partidos sin ganar.

El equipo dirigido por Lucas Bastituta, Boca Unidos, regresó a la victoria al derrotar por 3 a 1 a Tucumán Central, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, disputado en el estadio Leoncio Benítez.



Lucas Bastituta Marcelo

El inicio fue favorable para el local, que se puso en ventaja rápidamente a los 6 minutos del primer tiempo. Tras una infracción dentro del área a Lautaro Mendoza, el propio delantero ejecutó el penal y abrió el marcador.

El partido, en líneas generales, se jugó lejos de los arcos, pero Boca Unidos supo aprovechar un error defensivo para ampliar la diferencia. A los 35 minutos, Lucio Velazco —que había ingresado dos minutos antes por el lesionado Claudio Alonso— capturó un mal despeje, eludió a un defensor y definió con un remate cruzado ante la salida de Daniel Moyano para el 2 a 0.



Autor del gol

En el complemento, el Aurirrojo liquidó el encuentro a los 19 minutos. Tras un tiro libre ejecutado por Gustavo Bombaj y un desvío de Ataliva Shweizer, el arquero Moyano alcanzó a despejar, pero la jugada continuó con un nuevo centro que encontró a Leandro “Pela” Gómez, quien envió la pelota al fondo de la red para establecer el 3 a 0.

Sobre los 38 minutos del segundo tiempo, Francisco Smith marcó el descuento para la visita, solo para decorar el resultado.

Con este triunfo, Boca Unidos alcanzó los siete puntos y se ubicó en el lote de escoltas de Mitre de Posadas. En la próxima fecha, el conjunto correntino quedará libre.