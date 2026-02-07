Otro caso: abandonó su moto sobre el puente y se habría arrojado al Paraná

Las autoridades policiales activaron un protocolo de búsqueda urgente para localizar a Enrique Rodolfo Sosa, de 28 años, luego de que su motocicleta fuera hallada abandonada sobre el Puente General Belgrano.

El procedimiento se inició alrededor de las 4:38 de este sábado, cuando personal de la Comisaría Primera de Barranqueras fue alertado sobre una Gilera Smash 110 cc, negra y roja, estacionada sin ocupante en el kilómetro 1.2 de la Ruta Nacional 16, en el carril ascendente del viaducto.

En la baulera del rodado, los efectivos hallaron el casco y la documentación que permitió identificar a Sosa.

Según los reportes preliminares y testimonios recolectados, existe la sospecha de que esta persona se haya arrojado a las aguas del río Paraná desde el puente.

Horas más tarde, una hermana de Enrique Rodolfo Sosa se presentó en la unidad policial para radicar la denuncia por su desaparición, e informó que el joven se habría retirado de su domicilio, tras mantener una discusión con su expareja.

En el lugar trabajan de manera conjunta efectivos de la Policía del Chaco, Policía de Corrientes, Prefectura Naval Argentina y el Departamento de Búsqueda de Personas.

La causa ha sido caratulada preventivamente como «Supuesta desaparición de persona», bajo la intervención del Equipo Fiscal N° 1 de Resistencia, a cargo de Ingrid Wenner.