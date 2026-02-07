Más viviendas: 32 familias cumplieron el sueño de la casa propia en Quitilipi

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó este sábado la entrega de 32 viviendas en la localidad de Quitilipi, en un acto que significó un avance concreto en el acceso a la casa propia para familias que aguardaron durante años una respuesta habitacional.

La actividad contó con la presencia del presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea; el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey; además de autoridades provinciales y municipales.

Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de garantizar procesos transparentes y accesibles.

“Hoy son 32 sueños cumplidos en Quitilipi. Son familias que esperaron durante décadas, algunas más de 35 años, y que hoy acceden a su casa propia a través de un proceso justo y transparente”, expresó Zdero.

En esa línea, subrayó que las viviendas fueron construidas con recursos propios del IPDUV, provenientes del aporte solidario de las familias adjudicatarias.

“Ese es el verdadero sentido del Instituto de la Vivienda: que el esfuerzo de cada familia permita seguir generando nuevas soluciones habitacionales en toda la provincia”, sostuvo, remarcando además la igualdad de oportunidades y las reglas claras en la adjudicación.

Las unidades entregadas corresponden al programa FO.PRO.VI. (ex Casa Propia – Construir Futuro) y fueron desarrolladas en dos manzanas de la ciudad. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y lavadero, además de los servicios básicos. El conjunto habitacional dispone de infraestructura esencial como red eléctrica, alumbrado público, agua potable y mejoras en la trama vial, lo que favorece la integración urbana del sector.

Durante la ejecución de la obra se generaron 45 puestos de trabajo, impulsando el empleo local y dinamizando la economía de Quitilipi, al tiempo que se dio respuesta a la demanda habitacional.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, señaló que “es una enorme satisfacción compartir la felicidad de estas familias” y confirmó la reactivación y continuidad de 64 viviendas más, que serán entregadas a lo largo del año.

En tanto, el intendente Ariel Lovey valoró el trabajo articulado con el Gobierno provincial y el impacto de la política habitacional en la ciudad.

“Agradecemos al gobierno provincial por hacer realidad estos 32 sueños. Este proceso continúa: ya firmamos convenios para módulos habitacionales destinados a personas en situación de vulnerabilidad y avanzamos con nuevas viviendas a través del programa ÑACHEC”, concluyó.