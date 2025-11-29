Orquesta Comunitaria Cruce Viejo y Orquesta Sarmiento 218 juntas en el Guido Miranda

El miércoles 17 de diciembre, desde las 21, la Orquesta Comunitaria Cruce Viejo de Puerto Tirol y la Orquesta Sarmiento 218 de Resistencia, presentarán en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) el concierto «La Trama», dirigido por Melisa Skarp y Alejandra Cabrera.

Con músicos desde los 6 a los 79 años, el concierto refleja el trabajo de fortalecimiento mutuo en el que las orquestas, cada una con su impronta, comparten una misma convicción: el poder transformador e inclusivo de la formación musical y el hacer comunitario.

En esta ocasión, contarán también con la participación especial del músico Adrián «Chino» Niveiro, en un repertorio compuesto por canciones, tanto del rock nacional, como del folklore argentino y latinoamericano.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $5.000 y podrán adquirirse en boletería del teatro de miércoles a sábado de 17 a 21 hs o a través de los integrantes de las orquestas.

Orquesta Sarmiento 218

La Orquesta Sarmiento 218 se inicia en el año 2021, en el marco de la UEGP N°218 Sarmiento, como medio para responder a diversas motivaciones y necesidades sociales, educativas y culturales.

Fue creada con el objetivo de brindar a niños y jóvenes una oportunidad de desarrollo artístico y personal, a través de la música. Este proyecto, entiende que la formación musical fomenta habilidades importantes como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia, elementos que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes y que pueden tener un impacto positivo en su rendimiento académico y en su vida personal.

Asimismo, cumple un rol importante en la preservación y promoción de la cultura local y la música tradicional. Al participar en estos ensambles, los estudiantes aprenden sobre su propio patrimonio cultural y, al mismo tiempo, desarrollan habilidades musicales que pueden abrirles puertas en el futuro.

Orquesta Comunitaria Cruce Viejo

La orquesta comunitaria Cruce Viejo es un proyecto que desde 2008 lleva adelante la Asociación Civil Cruce Joven en el paraje rural de Puerto Tirol, Chaco. El mismo surge de la continuidad de actividades llevadas adelante en la comunidad de Cruce Viejo desde la crisis de los años 2000/2001.

El número de participantes fue variando, pero se mantuvo un grupo estable que permitió su continuidad ininterrumpida durante 18 años, contando actualmente con 40 integrantes de entre 7 y 75 años, provenientes de Cruce Viejo, Puerto Bastiani, Campo Rossi, Puerto Tirol, Colonia Benítez, Colonia Elisa, Resistencia y Barranqueras.

Este proyecto entiende a la Orquesta como un lugar de encuentro donde se desarrollan actividades de formación musical, destacando la práctica de tocar con otros, como un proceso colectivo de la vida en comunidad. A su vez, el proyecto brinda un espacio de inclusión en el que personas de diferentes edades y ocupaciones comparten las mismas actividades, derechos y responsabilidades. Así también se plantea la articulación con otras experiencias afines y la relación de la zona rural con zonas urbanas próximas.

Con el trabajo realizado, sobre la base sólida de la constancia, los logros obtenidos en cuanto a calidad de enseñanza, participación de la comunidad y trabajo interinstitucional, ponen a la orquesta como referente cultural y educativo en estrecho vínculo con la inclusión social.