En la Feria del Libro de Buenos Aires: Cultura anunció la entrega de los premios a la poesía y novela

Escritores, autoridades provinciales y personalidades de la cultura provincial y nacional presentaron al Chaco el jueves 30, en la Feria Internacional del Libro.

El territorio de la imaginación fue la propuesta artística del libro homónimo de Alfredo Veiravé que el Instituto de Cultura del Chaco impulsó en la actual edición.

En el Día del Chaco la vicepresidente del Instituto de Cultura del Chaco Daniela Valdéz y Delfina Veiravé expusieron en un panel coordinado por Luisella Manzone y Marcelo Nieto.

Daniela Valdes y Delfina Veiravé.

Valdez agradeció a los escritores que viajaron desde lejos y a quienes estando en Buenos Aires acompañaron a la provincia. Además elogió a algunas personalidades de la cultura como por ejemplo el presidente de la academia nacional de folclore Castiñeira De Dios.

La vicepresidente anunció que la provincia entregará premios de poesía Veiravé y de novela Chudnovsky. «Somos conscientes de lo que significan para los escritores», expresó en medio de los aplausos del auditorio.

Luego Veiravé y Nieto destacaron la obra prolífica de Alfredo Veiravé y el libro que se presentó como obra inédita impreso por la UNNE y las universidades de Entre Ríos y del Litoral. «Destaco el trabajo de investigación y la publicación del libro», afirmó Valdez.

El encuentro cerró con la música y voces del Coro Chelaalapí, en uno de los momentos más convocantes en uno de los eventos culturales más importantes del país.

Fogón poético

En la jornada previa en el mismo espacio se realizó el fogón poético coordinado por Marcelo Nieto. Escritores de una delegación chaqueña contaron sus experiencias y compartieron sus textos con el público. Entre los que participaron estuvieron Alba Grismado, Aneska Sodja, Myrian Castillo, Marcelo Julian Sibilla, Graciela Noemi Alfonso, Evangelina Cavi, Abel Ortigoza, Paulo Ferreyra, Javier Vallejos Amil, entre otros.