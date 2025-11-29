Cómo activar el «modo antispam» en WhatsApp para frenar grupos indeseados

WhatsApp se convirtió en una herramienta clave para trabajar, estudiar y mantenerse en contacto, pero también en una puerta de entrada para fraudes, estafas y publicidad invasiva. Una de las vías más comunes son los grupos a los que números desconocidos añaden sin aviso previo. Para reducir ese riesgo, la app incluye un ajuste de privacidad que funciona como un verdadero “modo antispam” y permite controlar quién puede sumarte a un chat grupal.

Por qué activar el “modo antispam” Muchos intentos de estafa comienzan con un mensaje que llega desde un grupo lleno de supuestas ofertas, sorteos, inversiones o promesas de trabajo. Detrás de esos textos suelen esconderse enlaces peligrosos que buscan robar datos personales o bancarios.

El ajuste “Quién puede añadirme a los grupos”, disponible en el menú de privacidad de WhatsApp, permite limitar ese tipo de situaciones. Desde allí se puede decidir si cualquiera puede agregarte, si solo tus contactos o si querés excluir a personas concretas. Cuando esta opción está activada, los administradores que no tengan permiso no podrán sumarte de forma automática: deberán enviarte una invitación privada que se puede aceptar o rechazar.

De esta manera, se reduce de forma importante la posibilidad de que un desconocido o ciberdelincuente te agregue sin consentimiento, pero se mantienen las invitaciones legítimas, solo que bajo tu control.

Configurar “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…” en la sección de grupos permite mantener bajo control quién puede sumarte a chats masivos. Gentileza WhatsApp Paso a paso: cómo activar el ajuste Para configurar este “modo antispam” en WhatsApp hay que seguir estos pasos:

Abrir el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

Entrar en “Ajustes”

Seleccionar “Privacidad” .

. Tocar en “Grupos” .

. Elegir entre “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”. Las opciones más seguras son “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”, porque evitan que personas que no conocés puedan añadirte directamente a grupos desconocidos.