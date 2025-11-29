Cómo activar el «modo antispam» en WhatsApp para frenar grupos indeseados
WhatsApp se convirtió en una herramienta clave para trabajar, estudiar y mantenerse en contacto, pero también en una puerta de entrada para fraudes, estafas y publicidad invasiva. Una de las vías más comunes son los grupos a los que números desconocidos añaden sin aviso previo. Para reducir ese riesgo, la app incluye un ajuste de privacidad que funciona como un verdadero “modo antispam” y permite controlar quién puede sumarte a un chat grupal.
Por qué activar el “modo antispam”
Muchos intentos de estafa comienzan con un mensaje que llega desde un grupo lleno de supuestas ofertas, sorteos, inversiones o promesas de trabajo. Detrás de esos textos suelen esconderse enlaces peligrosos que buscan robar datos personales o bancarios.
Paso a paso: cómo activar el ajuste
Para configurar este “modo antispam” en WhatsApp hay que seguir estos pasos:
- Abrir el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.
- Entrar en “Ajustes”
- Seleccionar “Privacidad”.
- Tocar en “Grupos”.
- Elegir entre “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.
Las opciones más seguras son “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”, porque evitan que personas que no conocés puedan añadirte directamente a grupos desconocidos.